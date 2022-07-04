На матч "Лех" - "Карабах" продано более 22 тыс. билетов

Стало известно количество проданных билетов на первый матч ФК "Карабах" с польским клубом "Лех" в первом квалификационном этапе Лиги чемпионов УЕФА.

Стало известно количество проданных билетов на первый матч ФК "Карабах" с польским клубом "Лех" в первом квалификационном этапе Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный Twitter-аккаунт представителя Познани, на матч уже продано более 22 тыс. билетов.

По сообщению чемпиона Польши, в кассах осталось около 21 тыс. билетов. Стадион "Познань" вмещает 43 тыс. болельщиков.

Матч "Лех"-"Карабах" состоится 5 июля в 22:00 по бакинскому времени. Ответная встреча пройдет через неделю в Баку.