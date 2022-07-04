О нас

На матч "Лех" - "Карабах" продано более 22 тыс. билетов

На матч "Лех" - "Карабах" продано более 22 тыс. билетов Стало известно количество проданных билетов на первый матч ФК "Карабах" с польским клубом "Лех" в первом квалификационном этапе Лиги чемпионов УЕФА.
Футбол
4 июля 2022 г. 09:26
На матч Лех - Карабах продано более 22 тыс. билетов

Стало известно количество проданных билетов на первый матч ФК "Карабах" с польским клубом "Лех" в первом квалификационном этапе Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный Twitter-аккаунт представителя Познани, на матч уже продано более 22 тыс. билетов.

По сообщению чемпиона Польши, в кассах осталось около 21 тыс. билетов. Стадион "Познань" вмещает 43 тыс. болельщиков.

Матч "Лех"-"Карабах" состоится 5 июля в 22:00 по бакинскому времени. Ответная встреча пройдет через неделю в Баку.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Over 22 thousand tickets sold for Lech-Qarabag match
Версия на азербайджанском языке "Lex" - "Qarabağ" oyununa 22 mindən çox bilet satılıb

Самое читаемое

Baykar безвозмездно передал Украине 3 БПЛА Bayraktar TB2
Baykar безвозмездно передал Украине 3 БПЛА Bayraktar TB2
28 июня 2022 г. 09:29
Авиакомпания Lufthansa не исключила дальнейшую отмену рейсов
Авиакомпания Lufthansa не исключила дальнейшую отмену рейсов
28 июня 2022 г. 16:33
В Загатале селевые потоки затопили дома
ФотоВ Загатале селевые потоки затопили дома
29 июня 2022 г. 10:23
В Азербайджане еще 36 человек заразились коронавирусом
В Азербайджане еще 36 человек заразились коронавирусом
29 июня 2022 г. 16:37
Азербайджан за 5 месяцев продал хлопковой ваты на 124 млн долларов
Азербайджан за 5 месяцев продал хлопковой ваты на 124 млн долларов
1 июля 2022 г. 13:04
«Реал» не будет предлагать Асенсио новый контракт
«Реал» не будет предлагать Асенсио новый контракт
1 июля 2022 г. 21:19
Таиланд закупает партию израильских БПЛА Hermes-900
Таиланд закупает партию израильских БПЛА Hermes-900
2 июля 2022 г. 12:06
Президент Узбекистана вылетел в Нукус, где накануне произошли беспорядки
Президент Узбекистана вылетел в Нукус, где накануне произошли беспорядки
2 июля 2022 г. 18:52
В Пакистане при падении автобуса в овраг погибли не менее 19 человек
В Пакистане при падении автобуса в овраг погибли не менее 19 человек
3 июля 2022 г. 13:41
В Каспийское море выпустили 11 млн экземпляров кутума
В Каспийское море выпустили 11 млн экземпляров кутума
4 июля 2022 г. 02:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi