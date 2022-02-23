На матч "Карабах" - "Марсель" продана большая часть билетов

Названо количество билетов, проданных до сих пор на матч между "Карабахом" и французским "Марселем" в этапе плей-офф Лиги конференций УЕФА.

Названо количество билетов, проданных до сих пор на матч между "Карабахом" и французским "Марселем" в этапе плей-офф Лиги конференций УЕФА.

Как сообщили Report в пресс-службе "скакунов", на игру приобретено более 12 500 билетов.

В связи с пандемией коронавируса Республиканский стадион им.Тофика Бахрамова будет заполнен на 50% от полной вместимости. По этой причине в продажу выпущены 15 500 билетов.

Матч состоится 24 февраля на Республиканском стадионе им.Тофика Бахрамова и стартует в 21:45 по местному времени. Игра во Франции завершилась проигрышем "Карабаха" со счетом 1:3.