На матч "Карабах" – "Лудогорец" продано 23 тыс. билетов

На матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между агдамским "Карабахом" и разградским "Лудогорцем" (Болгария) продано 23 000 билетов.

На матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между агдамским "Карабахом" и разградским "Лудогорцем" (Болгария) продано 23 000 билетов.

Об этом Report сообщили в пресс-службе азербайджанского клуба.

Согласно информации, стоимость билетов на матч, который пройдет на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова 6 августа и начнется в 20:00, составляет 5, 10, 20, 30, 75 и 100 манатов в зависимости от сектора.

Билеты в сектора VVIP C и VVIP D стоят 200 AZN.

Желающие могут приобрести билеты в пунктах iTicket.az (онлайн-продажа на iTicket.az), фан-шопе ФК "Карабах" в ТЦ "Парк-Бульвар", а также в кассах Республиканского стадиона имени Тофига Бахрамова.