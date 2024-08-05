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На матч "Карабах" – "Лудогорец" продано 23 тыс. билетов

На матч "Карабах" – "Лудогорец" продано 23 тыс. билетов На матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между агдамским "Карабахом" и разградским "Лудогорцем" (Болгария) продано 23 000 билетов.
Футбол
5 августа 2024 г. 23:14
На матч Карабах – Лудогорец продано 23 тыс. билетов

На матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между агдамским "Карабахом" и разградским "Лудогорцем" (Болгария) продано 23 000 билетов.

Об этом Report сообщили в пресс-службе азербайджанского клуба.

Согласно информации, стоимость билетов на матч, который пройдет на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова 6 августа и начнется в 20:00, составляет 5, 10, 20, 30, 75 и 100 манатов в зависимости от сектора.

Билеты в сектора VVIP C и VVIP D стоят 200 AZN.

Желающие могут приобрести билеты в пунктах iTicket.az (онлайн-продажа на iTicket.az), фан-шопе ФК "Карабах" в ТЦ "Парк-Бульвар", а также в кассах Республиканского стадиона имени Тофига Бахрамова.

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Версия на азербайджанском языке “Qarabağ” - “Ludoqorets" oyununa 23000 bilet satılıb

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