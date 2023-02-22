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На матч "Карабах" - "Гент" продано 9 тыс. билетов

На матч "Карабах" - "Гент" продано 9 тыс. билетов Стало известно количество проданных билетов на ответный матч раунда плей-офф Лиги конференций УЕФА между клубами "Гент" и "Карабах" в Бельгии.
Футбол
22 февраля 2023 г. 09:44
На матч Карабах - Гент продано 9 тыс. билетов

Стало известно количество проданных билетов на ответный матч раунда плей-офф Лиги конференций УЕФА между клубами "Гент" и "Карабах" в Бельгии.

Как сообщает Report со ссылкой на издание Nieuwsblad, на матч уже продано 9 тыс. билетов.

Вместимость стадиона Gelamko Arena составляет 20 тыс. зрителей. Издание объясняет продажу небольшого количества билетов тем, что матч проходит в будний день и начинается в 21:00 по местному времени.

Ответный матч "Карабаха" против "Гента" пройдет 23 февраля в Бельгии. В первом матче чемпион Азербайджана выиграл со счетом 1:0.

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Версия на азербайджанском языке "Gent" - "Qarabağ" oyununa 10 mindən az bilet satılıb

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