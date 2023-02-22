На матч "Карабах" - "Гент" продано 9 тыс. билетов

Стало известно количество проданных билетов на ответный матч раунда плей-офф Лиги конференций УЕФА между клубами "Гент" и "Карабах" в Бельгии.

Стало известно количество проданных билетов на ответный матч раунда плей-офф Лиги конференций УЕФА между клубами "Гент" и "Карабах" в Бельгии.

Как сообщает Report со ссылкой на издание Nieuwsblad, на матч уже продано 9 тыс. билетов.

Вместимость стадиона Gelamko Arena составляет 20 тыс. зрителей. Издание объясняет продажу небольшого количества билетов тем, что матч проходит в будний день и начинается в 21:00 по местному времени.

Ответный матч "Карабаха" против "Гента" пройдет 23 февраля в Бельгии. В первом матче чемпион Азербайджана выиграл со счетом 1:0.