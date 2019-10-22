На матч "Карабах"- АПОЭЛ продано 25 тыс. билетов

Названо количество билетов, проданных до сих пор на ожидающийся в Баку матч "Карабах" - АПОЭЛ в рамках III тура группового этапа Лиги Европы.

Как сообщает Report со ссылкой на официальную страницу агдамского представителя в Facebook, уже продано 25 тыс. билетов.

Самый дешевый билет на матч стоит 2 маната. В продаже имеются билеты за 5, 10, 15, 50 манатов и 70 манатов в VİP сектор.

Билеты можно приобрести в кассах Республиканского стадиона им.Тофика Бахрамова, в Gənclik Mall и 28 Mall (в центрах продаж iticket), Park Bulvar AVM (в центре продаж iticket), ASAN 2, 3 (Ясамал, ТЦ "Амай") и в онлайн формате на сайте iTicket.az.

Отметим, что матч между "Карабах" и АПОЭЛ состоится 24 октября и стартует в 20:55.