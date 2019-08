На матч Атланта Гэлакси пришли рекордные в истории MLS 72 548 зрителей - ВИДЕО

Матч регулярного чемпионата MLS «Атланта Юнайтед» — «Лос-Анджелес Гэлакси» (3:0) стал самым посещаемым в истории североамериканского первенства. На «Мерседес-Бенц Стэдиум» присутствовали 72 548 зрителей.

Как передаёт Report, об этом сообщает пресс-служба клуба из Джорджии.

Предыдущий рекорд тоже принадлежал «Атланте». Год назад игру регулярного чемпионата с «Сиэтл Саундерс» (1:1) посетили 72 243 болельщика.

«Атланта» также удерживает рекорд по посещаемости в плей-офф MLS. На финальный встречу минувшего сезона с «Портленд Тимберс» (2:0) пришли 73 019 поклонников футбола.

