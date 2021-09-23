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На Кипре начинается продажа билетов на матч "Омония" - "Карабах"

На Кипре начинается продажа билетов на матч "Омония" - "Карабах" 24 сентября начнется продажа билетов на матч второго тура группового этапа Лиги конференций УЕФА между кипрским клубом "Омония" и клубом "Карабах".
Футбол
23 сентября 2021 г. 18:10
На Кипре начинается продажа билетов на матч Омония - Карабах

24 сентября начнется продажа билетов на матч второго тура группового этапа Лиги конференций УЕФА между кипрским клубом "Омония" и клубом "Карабах".

Как сообщает Report со ссылкой на сайт футбольного клуба из Никосии, цены на билеты варьируются от 5 до 125 евро. Стоимость билетов для детей начинается от 5 евро, для подростков - от 10 евро, для взрослых - от 20 евро.

Встреча "Омония" - "Карабах" пройдет 30 сентября в Никосии, стартовый свисток прозвучит в 23:00 по бакинскому времени. Напомним, в первом туре агдамский клуб сыграл в нулевую ничью со швейцарским "Базелем".

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Версия на азербайджанском языке Kipr klubu "Qarabağ"la oyunun biletlərini satışa çıxarır

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