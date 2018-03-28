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    На известном стадионе "Сан-Сиро" разрешат проводить свадьбы

    Во время свадебного фуршета на заднем плане будет идти матч

    Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ На стадионе "Сан-Сиро" в Милане будут проводить свадебные церемонии.

    Как сообщает Report со ссылкой на Football Italia, для подобных мероприятий арена, также известная как "Джузеппе Меацца", будет подготовлена к сентябрю 2018 года.

    На выбор желающим будут предложены следующие варианты: на 80, 400 или 1000 гостей. Во время фуршета на заднем плане будет идти матч.

    На этой арене свои домашние игры проводят клубы "Интер" и "Милан".

    В Азербайджане Бакинский олимпийский стадион некоторое время назад заявил о том, что открыт для свадебных церемоний.

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