На известном стадионе "Сан-Сиро" разрешат проводить свадьбы

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ На стадионе "Сан-Сиро" в Милане будут проводить свадебные церемонии.

Как сообщает Report со ссылкой на Football Italia, для подобных мероприятий арена, также известная как "Джузеппе Меацца", будет подготовлена к сентябрю 2018 года.

На выбор желающим будут предложены следующие варианты: на 80, 400 или 1000 гостей. Во время фуршета на заднем плане будет идти матч.

На этой арене свои домашние игры проводят клубы "Интер" и "Милан".

В Азербайджане Бакинский олимпийский стадион некоторое время назад заявил о том, что открыт для свадебных церемоний.