В игре Премьер-лиги Азербайджана арбитр был выведен с поля

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ В последние минуты отмененного с III тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу матча между клубами "Габала" и "Сумгайыт" произошли два инцидента.

Как сообщает Report, после первого гола, забитого футболистом хозяев поля Багали Дабо, главный тренер гостевой команды Самир Абасов был отстранен из технической зоны. Причиной послужил протест молодого специалиста в адрес судей по поводу того, что гол был забит офсайдом.

После забитого Дабо на 90-ой минуте второго гола, на поле выбежал фанат "Габалы" Эльвин Алиев, который поздравил французского нападающего.

Отметим, что встреча завершилась победой "Габалы" - 2:0.