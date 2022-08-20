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На игре "Карабаха" в Чехии будет аншлаг

На игре "Карабаха" в Чехии будет аншлаг Проданы все дополнительные билеты на ответный матч плей-офф Лиги чемпионов УЕФА между "Викторией" (Пльзень) и "Карабахом" (Агдам), который пройдем на стадионе Пльзеня в Чехии.
Футбол
20 августа 2022 г. 09:53
На игре Карабаха в Чехии будет аншлаг

Проданы все дополнительные билеты на ответный матч плей-офф Лиги чемпионов УЕФА между "Викторией" (Пльзень) и "Карабахом" (Агдам), который пройдем на стадионе Пльзеня в Чехии.

Как сообщает Report, самый дешевый билет на матч стоил 420 чешских крон (около 30 манатов), а самый дорогой - 890 чешских крон (около 62 манатов).

Через час после объявления клуба о продаже дополнительных билетов все они были распроданы. А это значит, что на городском стадионе, вмещающем 11 700 зрителей, не будет свободных мест.

Встреча, которая состоится 23 августа на "Дусан Арене", начнется в 23:00 по бакинскому времени.

В первом матче в Баку была зафиксирована безголевая ничья.

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Версия на азербайджанском языке "Qarabağ"ın Çexiyadakı oyununda anşlaq olacaq

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