На игравшего в Азербайджане грузинского футболиста наложены санкции из-за договорных игр

Проведено заседание комиссии по дисциплине и футбольным спорам Федерации футбола Грузии.

Как сообщает грузинское бюро Report,на заседании был рассмотрен вопрос, связанный с футболистами, задержанными из-за договорных игр.

На заседании было принято решение ввести санкцию о запрете на футбольную деятельность в отношении 5-х из этих футболистов. Среди футболистов клуба "ВИТ-Джорджия" находится также Николоз Майсурадзе, выступавший некогда в азербайджанской команде "Туран".

Другим решением комиссии футбольный клуб "ВИТ-Джорджия" лишен 6 очков и оштрафован на 50 тыс. лари (более 18 тыс. долларов).

Напомним, что 20 мая Служба госбезопасности Грузии задержала 11 футболистов, подозреваемых в манипулировании результатами футбольных игр. 22 мая решением суда 4 из них были арестованы, с каждого из 7-х взыскан штраф в размере 10 тыс. лари. Н.Майсурадзе был среди оштрафованных футболистов.