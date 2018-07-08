На футболиста "Лацио" Иммобиле напали с ножом в Италии

Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Форвард римского «Лацио» Чиро Иммобиле стал жертвой нападения фаната во время отдыха во Франкавилла-аль-Маре.

Как передает Report, об этом сообщает Il Messaggero.

Незнакомец начал конфликт с другом Иммобиле, а затем напал на всю компанию футболиста с ножом в руках.

Прохожие вмешались в ситуацию, и преступник скрылся с места происшествия. Полицейские установили личность нападавшего. Им оказался фанат, которому запрещено посещать матчи итальянского чемпионата.

Ранее защитник сборной Ирландии по футболу и английского клуба «Ньюкасл» Киран Кларк подвергся нападению в одном из баров испанского города Магалуф на острове Мальорка.