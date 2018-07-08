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    На футболиста "Лацио" Иммобиле напали с ножом в Италии

    Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Форвард римского «Лацио» Чиро Иммобиле стал жертвой нападения фаната во время отдыха во Франкавилла-аль-Маре.

    Как передает Report, об этом сообщает Il Messaggero.

    Незнакомец начал конфликт с другом Иммобиле, а затем напал на всю компанию футболиста с ножом в руках.

    Прохожие вмешались в ситуацию, и преступник скрылся с места происшествия. Полицейские установили личность нападавшего. Им оказался фанат, которому запрещено посещать матчи итальянского чемпионата.

    Ранее защитник сборной Ирландии по футболу и английского клуба «Ньюкасл» Киран Кларк подвергся нападению в одном из баров испанского города Магалуф на острове Мальорка.

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