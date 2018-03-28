На футбольных полях мира прошли товарищеские матчи - ВИДЕО

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ На зеленых полях мира прошли международные товарищеские матчи по футболу . Одним из интересных и сенсационных стал матч между Испанией и Аргентиной.
Как передает Report, встреча прошла в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» и завершилась со счётом 6:1 в пользу хозяев.
На 12-й минуте Диего Коста открыл счёт в матче, а в середине первого тайма Иско удвоил преимущество испанцев. На 39-й минуте защитник аргентинцев Николас Отаменди отыграл один мяч.
В начале второго тайма Иско оформил дубль, а Тьяго Алькантара довёл счёт до крупного. На 73-й минуте Яго Аспас забил третий гол испанцев, спустя минуту Иско забил свой третий гол в матче.
Другой интересный матч был сыграл в Берлине на «Олимпиаштадион» между сборными Германии и Бразилии. Это был первый матч между командами после крупной победы немцев в полуфинале ЧМ – 2014.
Южноамериканцы победили за счет единственного гола, забитого Габриэль Жезусом на 37-ой минуте матча.
Еще в одном интересном матче дня сборная Англии и Италии встретились на стадионе «Уэмбли». Матч закончился вничью со счетом 1:1.
Голами отметились Варди на 26-ой минуте и Инсинье на 87-ой минуте.
Международные товарищеские матчи:
Лаос 2–2 Бангладеш
Япония 1–2 Украина
Грузия 2–0 Эстония
Армения 0–1 Литва
Россия 1–3 Франция
Ирак 1–1 Сирия
Буркина-Фасо 0–2 Косово
Азербайджан 1–1 Македония
Иран 2–1 Алжир
Нигерия 0–2 Сербия
Колумбия 0–0 Австралия
Марокко 2–0 Узбекистан
Швейцария 6–0 Панама
Черногория 2–2 Турция
Намибия 2–1 Лесото
Сенегал 0–0 Босния и Герцеговина
Египет 0–1 Греция
Дания 0–0 Чили
Тунис 1–0 Коста-Рика
Венгрия 0–1 Шотландия
Словения 0–2 Беларусь
Румыния 1–0 Швеция
Люксембург 0–4 Австрия
Бельгия 4–0 Саудовская Аравия
Польша 3–2 Южная Корея
Германия 0–1 Бразилия
Англия 1–1 Италия
Испания 6–1 Аргентина
News DepartmentАвтор новости
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