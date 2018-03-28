На футбольных полях мира прошли товарищеские матчи - ВИДЕО

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ На зеленых полях мира прошли международные товарищеские матчи по футболу . Одним из интересных и сенсационных стал матч между Испанией и Аргентиной.

Как передает Report, встреча прошла в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» и завершилась со счётом 6:1 в пользу хозяев.

На 12-й минуте Диего Коста открыл счёт в матче, а в середине первого тайма Иско удвоил преимущество испанцев. На 39-й минуте защитник аргентинцев Николас Отаменди отыграл один мяч.

В начале второго тайма Иско оформил дубль, а Тьяго Алькантара довёл счёт до крупного. На 73-й минуте Яго Аспас забил третий гол испанцев, спустя минуту Иско забил свой третий гол в матче.

Другой интересный матч был сыграл в Берлине на «Олимпиаштадион» между сборными Германии и Бразилии. Это был первый матч между командами после крупной победы немцев в полуфинале ЧМ – 2014.

Южноамериканцы победили за счет единственного гола, забитого Габриэль Жезусом на 37-ой минуте матча.

Еще в одном интересном матче дня сборная Англии и Италии встретились на стадионе «Уэмбли». Матч закончился вничью со счетом 1:1.

Голами отметились Варди на 26-ой минуте и Инсинье на 87-ой минуте.

Международные товарищеские матчи:

Лаос 2–2 Бангладеш

Япония 1–2 Украина

Грузия 2–0 Эстония

Армения 0–1 Литва

Россия 1–3 Франция

Ирак 1–1 Сирия

Буркина-Фасо 0–2 Косово

Азербайджан 1–1 Македония

Иран 2–1 Алжир

Нигерия 0–2 Сербия

Колумбия 0–0 Австралия

Марокко 2–0 Узбекистан

Швейцария 6–0 Панама

Черногория 2–2 Турция

Намибия 2–1 Лесото

Сенегал 0–0 Босния и Герцеговина

Египет 0–1 Греция

Дания 0–0 Чили

Тунис 1–0 Коста-Рика

Венгрия 0–1 Шотландия

Словения 0–2 Беларусь

Румыния 1–0 Швеция

Люксембург 0–4 Австрия

Бельгия 4–0 Саудовская Аравия

Польша 3–2 Южная Корея

Германия 0–1 Бразилия

Англия 1–1 Италия



Испания 6–1 Аргентина