На форварда "Ливерпуля" завели уголовное дело

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Футбольная ассоциация Англии (FA) завела дело на форварда "Ливерпуля" Дэниела Старриджа.

Как передает Report, нападающий попал под следствие в связи с попыткой поставить £5 тысяч на свой переход в "Вест Бромвич" в январе прошлого года.

Букмекер отказался принять сумму большую, чем £30, поскольку коэффициент по ставке был 66 к 1. Вскоре коэффициент упал до 5 к 2, а Старридж перешел в "Вест Бромвич".

Ставка Старриджем была сделана через третье лицо. FA дала ему время до 20 ноября, чтобы подготовить ответ на обвинения. Сам форвард вину отрицает.