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На финальном матче Евро-2020 присутствовало более 67 тыс. зрителей

На финальном матче Евро-2020 присутствовало более 67 тыс. зрителей На финальном матче Евро-2020 между сборными Англии и Италии присутствовало 67 173 зрителя.
Футбол
12 июля 2021 г. 09:39
На финальном матче Евро-2020 присутствовало более 67 тыс. зрителей

На финальном матче Евро-2020 между сборными Англии и Италии присутствовало 67 173 зрителя.

Как сообщает Report, такое количество болельщиков связано с ослаблением ограничений из-за коронавируса, поскольку на стадионе "Уэмбли" убрали лимит зрителей на посещение игр Евро-2020 с полуфинала.

В финальной встрече предыдущего чемпионата Европы, который проходил во Франции, было зафиксировано 75 868 болельщиков.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи проходили с 11 июня сразу в нескольких европейских городах, среди которых был Баку.

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