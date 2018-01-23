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    На этой неделе известный футболист покинет "Барселону"

    24 января будут организованы проводы Хавьера Маскерано

    Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Футболист сборной Аргентины Хавьер Маскерано покинет испанскую "Барселону".

    Как сообщает Report, об этом отмечается на официальном сайте каталонцев.

    24 января будут организованы проводы 34-летнего защитника. Он также попрощается с болельщиками на домашнем матче с клубом "Эспаньол" в Королевском кубке.

    Отмечается, что Маскерано продолжит карьеру в китайском клубе "Хэбэй Чайна Фортун".

    Напомним, что в 2010 году Х.Маскерано перешел из английского "Ливерпуля" в "Барселону". В составе каталонцев аргентинский футболист принял участие на 334 официальных матчах и завоевал 18 титулов.

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