На этой неделе известный футболист покинет "Барселону"

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Футболист сборной Аргентины Хавьер Маскерано покинет испанскую "Барселону".

Как сообщает Report, об этом отмечается на официальном сайте каталонцев.

24 января будут организованы проводы 34-летнего защитника. Он также попрощается с болельщиками на домашнем матче с клубом "Эспаньол" в Королевском кубке.

Отмечается, что Маскерано продолжит карьеру в китайском клубе "Хэбэй Чайна Фортун".

Напомним, что в 2010 году Х.Маскерано перешел из английского "Ливерпуля" в "Барселону". В составе каталонцев аргентинский футболист принял участие на 334 официальных матчах и завоевал 18 титулов.