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На доходы от игры ”Сабаха“ с ”Бешикташем" будет построена школа

На доходы от игры ”Сабаха“ с ”Бешикташем" будет построена школа На доходы от благотворительного матча в Баку между турецким клубом “Бешикташ” и “Сабахом” будет построена школа.
Футбол
4 мая 2023 г. 12:07
На доходы от игры ”Сабаха“ с ”Бешикташем будет построена школа

На доходы от благотворительного матча в Баку между турецким клубом “Бешикташ” и “Сабахом” будет построена школа.

Как сообщает Report со ссылкой на издание Sabah, представители Турции надеются собрать минимум 9 млн лир (порядка 800 000 манатов) с матча, который состоится 13 мая.

Представитель Стамбула, собравший более 10 млн лир на товарищеской встрече с испанским клубом “Атлетико”, построил на эти средства школу в пострадавшем от землетрясения регионе.

Турецкий клуб планирует построить еще одну школу на деньги, которые будут получены от матча с “Сабахом”.

Отметим, что игра “Сабах” – “Бешикташ”, которая состоится 13 мая на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, начнется в 18:00.

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