На доходы от игры ”Сабаха“ с ”Бешикташем" будет построена школа

На доходы от благотворительного матча в Баку между турецким клубом “Бешикташ” и “Сабахом” будет построена школа.
Как сообщает Report со ссылкой на издание Sabah, представители Турции надеются собрать минимум 9 млн лир (порядка 800 000 манатов) с матча, который состоится 13 мая.
Представитель Стамбула, собравший более 10 млн лир на товарищеской встрече с испанским клубом “Атлетико”, построил на эти средства школу в пострадавшем от землетрясения регионе.
Турецкий клуб планирует построить еще одну школу на деньги, которые будут получены от матча с “Сабахом”.
Отметим, что игра “Сабах” – “Бешикташ”, которая состоится 13 мая на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, начнется в 18:00.