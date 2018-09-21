На чемпионате мира в Баку брат с сестрой завоевали золото в один и тот же день

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ На проходящем в Баку чемпионате мира по дзюдо определились очередные медалисты.

Как сообщает Report, во второй день соревнований стали известны победители в женской борьбе в весовой категории 52 кг и мужской - в весовой категории 66 кг.

В весовой категории 66 кг два года подряд чемпионом становится японец Хифуми Абэ.

В женской борьбе в весовой категории 52 кг на первую ступень почетного пьедестала встала его сестра Ута Абэ.

Таким образом, в Баку произошло историческое событие. До сих пор не было отмечено факта, когда брат и сестра в один и тот же день и в одном и том же городе становились чемпионами мира.

В весовой категории 66 кг обладателем серебряной медали стал казахстанец Ерлан Серикжанов, а бронзовой - Ан Баул из Южной Кореи и украинец Георгий Зантарая.

В женской борьбе серебро досталось японке Ай Шишиме, а бронза - француженке Амандин Бушар и бразильянке Эрике Миранде.

Отметим, что в первый день соревнований в Баку также произошло историческое событие. Украинка Дарья Белодед (48 кг), которой 17 лет 11 месяцев 10 дней, стала чемпионкой мира. Она стала самой юной спортсменкой, завоевавшей чемпионство среди взрослых.

Сегодняшней чемпионке мира Уте Абэ 18 лет 2 месяца и 7 дней.