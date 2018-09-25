На чемпионате Индонезии главный арбитр подвергся нападению футболистов - ВИДЕО

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Во II Дивизионе Индонезии футболисты избили главного арбитра матча.
Как сообщает Report, инцидент произошел на матче "Гресик Юнайтед" - "Персива Вамена".
В конце встречи главный тренер назначил пенальти в ворота гостей, что вызвало недовольство игроков команды и они напали на рефери.
Затем двух футболистов выгнали с игрового поля, а пенальти было реализовано.
Отметим, что матч завершился со счетом 2:1 в пользу "Гресик Юнайтед".
Təbriz QuliyevАвтор новости
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