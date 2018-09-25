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    На чемпионате Индонезии главный арбитр подвергся нападению футболистов - ВИДЕО

    Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Во II Дивизионе Индонезии футболисты избили главного арбитра матча. 

    Как сообщает Report, инцидент произошел на матче "Гресик Юнайтед" - "Персива Вамена". 

    В конце встречи главный тренер назначил пенальти в ворота гостей, что вызвало недовольство игроков команды и они напали на рефери. 

    Затем двух футболистов выгнали с игрового поля, а пенальти было реализовано. 

    Отметим, что матч завершился со счетом 2:1 в пользу "Гресик Юнайтед". 

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