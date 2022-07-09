На чемпионате Европы зафиксирован первый случай заражения коронавирусом среди футболисток.
Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, защитница "Арсенала" и сборной Англии Лотте Вуббен-Мой заразилась коронавирусной инфекцией.
23-летняя футболистка покинула расположение национальной команды, которая выступает на чемпионате Европы - 2022 среди женских сборных. Вуббен-Мой не поможет сборной Англии в матче группового этапа Евро-2022 с Норвегией, который состоится 11 июля. Не исключено, что футболистка сможет принять участие в следующем матче английской команды со сборной Северной Ирландии (15 июля).
В преддверии чемпионата Европы коронавирус был обнаружен еще у двух футболисток сборной Англии - Алекс Гринвуд и Эллен Уайт. Однако футболистки успели восстановиться к старту турнира.
В матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы-2022 женская сборная Англии обыграла Австрию со счетом 1:0.