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На чемпионате Европы зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

На чемпионате Европы зафиксирован первый случай заражения коронавирусом На чемпионате Европы зафиксирован первый случай заражения коронавирусом среди футболисток
Футбол
9 июля 2022 г. 11:50
На чемпионате Европы зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

На чемпионате Европы зафиксирован первый случай заражения коронавирусом среди футболисток.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, защитница "Арсенала" и сборной Англии Лотте Вуббен-Мой заразилась коронавирусной инфекцией.

23-летняя футболистка покинула расположение национальной команды, которая выступает на чемпионате Европы - 2022 среди женских сборных. Вуббен-Мой не поможет сборной Англии в матче группового этапа Евро-2022 с Норвегией, который состоится 11 июля. Не исключено, что футболистка сможет принять участие в следующем матче английской команды со сборной Северной Ирландии (15 июля).

В преддверии чемпионата Европы коронавирус был обнаружен еще у двух футболисток сборной Англии - Алекс Гринвуд и Эллен Уайт. Однако футболистки успели восстановиться к старту турнира.

В матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы-2022 женская сборная Англии обыграла Австрию со счетом 1:0.

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