На чемпионате Европы зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

На чемпионате Европы зафиксирован первый случай заражения коронавирусом среди футболисток

На чемпионате Европы зафиксирован первый случай заражения коронавирусом среди футболисток.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, защитница "Арсенала" и сборной Англии Лотте Вуббен-Мой заразилась коронавирусной инфекцией.

23-летняя футболистка покинула расположение национальной команды, которая выступает на чемпионате Европы - 2022 среди женских сборных. Вуббен-Мой не поможет сборной Англии в матче группового этапа Евро-2022 с Норвегией, который состоится 11 июля. Не исключено, что футболистка сможет принять участие в следующем матче английской команды со сборной Северной Ирландии (15 июля).

В преддверии чемпионата Европы коронавирус был обнаружен еще у двух футболисток сборной Англии - Алекс Гринвуд и Эллен Уайт. Однако футболистки успели восстановиться к старту турнира.

В матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы-2022 женская сборная Англии обыграла Австрию со счетом 1:0.