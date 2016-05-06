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    ​На Чемпионате Европы в Баку зафиксировано рекордное количество болельщиков

    Матч Азербайджан-Португалия собрал 33 тыс. болельщиков

    Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ На проходящем в Баку Чемпионате Европы среди футболистов до 17 лет зафиксирован новый рекорд. Как передает Report, матч Азербайджан-Португалия в группе А собрал 33 тыс. болельщиков.

    До сегодняшнего дня самое большое количество болельщиков отмечалось на финальной встрече сборных Германии и Голландии в немецком городе Магдебург в 2009 году, когда команды пришли поддержать 24 тыс. болельщиков.

    Отметим, что национальная сборная Азербайджана начала Чемпионат Европы с крупного поражения - 0:5. 

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