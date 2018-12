На чемпионате Австралии футболист вместе с мячом залетел в ворота - ВИДЕО

Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ На матче X тура чемпионата Австралии по футболу между "Централ Кост Маринерс" и "Перт Глори" случился курьезный эпизод.

Как сообщает Report, защитник команды "Перт Глори" Томислав Мрцел замкнул подачу с фланга и вместе с мячом залетел в ворота.

Ворота не выдержали веса футболиста и штанга прогнулась.

По этой причине встречу прервали примерно на 45 минут.

Отметим, что игра завершилась победой клуба "Перт Глори" со счетом 4:1.

Perth Glory’s A-League clash at Central Coast Mariners was delayed by 45 minutes when this happened pic.twitter.com/eCW44gzMSa