На чемпионате Азербайджана по футболу применен новый лимит

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня прошло совместное заседание АФФА, Профессиональной футбольной лиги и Комитета тренеров.

Как передает Report, после обсуждений в административном здании АФФА было вынесено решение об определении возрастного лимита и лимита на легионеров в I Дивизионе.

Согласно принятому решению, лимит в I Дивизионе сезона 2016/2017 установлен в составе из 5 местных футболистов (1994 года рождения и последующих лет), 4 местных футболистов без возрастных ограничений и 2 легионеров.

Клубам I Дивизиона рекомендовано воспользоваться услугами местных вратарей.

Отметим, что на прошедшем 29 августа заседании Исполнительного комитета АФФА вопрос определения возрастного лимита и лимита на легионеров в I Дивизионе был поручен АФФА, Профессиональной футбольной лиге и Комитету тренеров.