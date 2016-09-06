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    На чемпионате Азербайджана по футболу применен новый лимит

    Клубам I Дивизиона рекомендовано воспользоваться услугами местных вратарей

    Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня прошло совместное заседание АФФА, Профессиональной футбольной лиги и Комитета тренеров.

    Как передает Report, после обсуждений в административном здании АФФА было вынесено решение об определении возрастного лимита и лимита на легионеров в I Дивизионе.

    Согласно принятому решению, лимит в I Дивизионе сезона 2016/2017 установлен в составе из 5 местных футболистов (1994 года рождения и последующих лет), 4 местных футболистов без возрастных ограничений и 2 легионеров.

    Клубам I Дивизиона рекомендовано воспользоваться услугами местных вратарей.

    Отметим, что на прошедшем 29 августа заседании Исполнительного комитета АФФА вопрос определения возрастного лимита и лимита на легионеров в I Дивизионе был поручен АФФА, Профессиональной футбольной лиге и Комитету тренеров. 

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