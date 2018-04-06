На бывшего футболиста "Галатасарая" напали фанаты

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Ныне выступающий в итальянской "Болонье" бывший футболист турецкого клуба "Галатасарай" Блерим Джемайли подвергся нападению фанатов.

Как сообщает Report, вышедший с тренировки швейцарский полузащитник подвергся физическому давлению, когда фанаты окружили его, чтобы получить автограф.

Рассердившись, 32-летний футболист решил приостановить встречу с фанатами. Когда он направлялся к своему автомобилю, трое людей стали спорить с ним. В это время один из болельщиков ударил Джемайли. Не получивший травмы игрок уселся в автомобиль и уехал. Хотя руководство клуба вызвало полицейских, до их приезда зачинщики покинули место происшествия.

Отметим, что Блерим Джемайли играл в "Галатасарае" с 2014-го по 2016-й год.