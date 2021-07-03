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На Бакинский Олимпийский стадион принесли форму Кристиана Эриксена

На Бакинский Олимпийский стадион принесли форму Кристиана Эриксена На Бакинском Олимпийском стадионе состоялась церемония открытия матча стадии ¼ финала Чемпионата Европы по футболу между Чехией и Данией
Футбол
3 июля 2021 г. 20:01
На Бакинский Олимпийский стадион принесли форму Кристиана Эриксена

На Бакинском Олимпийском стадионе состоялась церемония открытия матча стадии ¼ финала Чемпионата Европы по футболу между Чехией и Данией.

Как передает Report, сначала в центре поля был развернут большой панкарт и прозвучал официальный гимн ЕВРО-2020.

Затем по обеим сторонам поля были выложены огромные футболки обеих сборных.

Была продемонстрирована футболка датского футболиста Кристиана Эриксена, потерявшего сознание 12 июня в матче с Финляндией. До начала матча капитан датчан Симон Кьяер вручил футболку Эриксена с автографом капитану чешской команды Томашу Соучеку.

Отметим, что матч начнется в 20:00.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakı Olimpiya Stadionunda Kristian Eriksenin forması meydana gətirildi

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