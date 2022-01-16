Мюнхенская "Бавария" побила очередной рекорд Бундеслиги

Накануне "Бавария" разгромила на выезде "Кёльн" со счётом 4:0.

Накануне "Бавария" разгромила на выезде "Кёльн" со счетом 4:0.

Как передает Report, эта победа стала для мюнхенцев 66 выигранным матчем подряд в рамках немецкой Бундеслиги. Предыдущий рекорд, который насчитывал 65 побед, также принадлежал "Баварии".

В игре против "Кёльна" хет-триком отметился лучший бомбардир чемпионата Роберт Левандовски, увеличивший свой личный зачет до 23 голов. Еще один гол забил француз Корантен Толиссо. После 19 туров “Бавария” является единоличным лидером Бундеслиги с 46 очками в активе. У идущей второй дортмундской “Боруссии” - 40 очков.