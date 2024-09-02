Мюллер стал рекордсменом по количеству матчей за "Баварию"

Полузащитник Томас Мюллер стал рекордсменом по количеству проведенных официальных матчей за мюнхенскую "Баварию".

Полузащитник Томас Мюллер стал рекордсменом по количеству проведенных официальных матчей за мюнхенскую "Баварию".

Как передает Report , об этом сообщает статистическая служба Opta.

В воскресенье 34‑летний футболист отметился голом на 78‑й минуте матча второго тура бундеслиги с "Фрайбургом" (2:0).

На счету Мюллера стало 710 матчей за "Баварию", он опередил по этому показателю Зеппа Майера, который защищал цвета мюнхенского клуба в 1962–1980 годах.

Мюллер играет за основную команду мюнхенцев с 2008 года, он является 12‑кратным чемпионом Германии, шестикратным обладателем Кубка Германии, двукратным победителем Лиги чемпионов.

В составе сборной Германии Мюллер выиграл золото чемпионата мира‑2014.