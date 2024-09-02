Мюллер стал рекордсменом по количеству матчей за "Баварию"

Полузащитник Томас Мюллер стал рекордсменом по количеству проведенных официальных матчей за мюнхенскую "Баварию".
Как передает
В воскресенье 34‑летний футболист отметился голом на 78‑й минуте матча второго тура бундеслиги с "Фрайбургом" (2:0).
На счету Мюллера стало 710 матчей за "Баварию", он опередил по этому показателю Зеппа Майера, который защищал цвета мюнхенского клуба в 1962–1980 годах.
Мюллер играет за основную команду мюнхенцев с 2008 года, он является 12‑кратным чемпионом Германии, шестикратным обладателем Кубка Германии, двукратным победителем Лиги чемпионов.
В составе сборной Германии Мюллер выиграл золото чемпионата мира‑2014.