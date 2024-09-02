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Мюллер стал рекордсменом по количеству матчей за "Баварию"

Мюллер стал рекордсменом по количеству матчей за "Баварию" Полузащитник Томас Мюллер стал рекордсменом по количеству проведенных официальных матчей за мюнхенскую "Баварию".
Футбол
2 сентября 2024 г. 03:20
Мюллер стал рекордсменом по количеству матчей за Баварию

Полузащитник Томас Мюллер стал рекордсменом по количеству проведенных официальных матчей за мюнхенскую "Баварию".

Как передает Report, об этом сообщает статистическая служба Opta.

В воскресенье 34‑летний футболист отметился голом на 78‑й минуте матча второго тура бундеслиги с "Фрайбургом" (2:0).

На счету Мюллера стало 710 матчей за "Баварию", он опередил по этому показателю Зеппа Майера, который защищал цвета мюнхенского клуба в 1962–1980 годах.

Мюллер играет за основную команду мюнхенцев с 2008 года, он является 12‑кратным чемпионом Германии, шестикратным обладателем Кубка Германии, двукратным победителем Лиги чемпионов.

В составе сборной Германии Мюллер выиграл золото чемпионата мира‑2014.

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