О нас

"МЮ" выставил свой самый молодой стартовый состав в истории АПЛ

"МЮ" выставил свой самый молодой стартовый состав в истории АПЛ Стартовый состав "Манчестер Юнайтед" на матч 35-го тура английской Премьер-лиги с "Брентфордом" стал самым молодым для "красных дьяволов" в истории АПЛ.
Футбол
4 мая 2025 г. 19:03
МЮ выставил свой самый молодой стартовый состав в истории АПЛ

Стартовый состав "Манчестер Юнайтед" на матч 35-го тура английской Премьер-лиги с "Брентфордом" стал самым молодым для "красных дьяволов" в истории АПЛ.

Как передает Report, об этом сообщает Opta.

Согласно подсчетам издания, средний возраст манкунианцев на эту игру составляет 22 года и 270 дней.

Встреча на стадионе "Джитек Коммьюнити" в Брентфорде завершилась победой хозяев со счетом 4:3.

"Брентфорд" поднялся на 9-е место в турнирной таблице, у него в активе 52 очка. "Манчестер Юнайтед" заработал 39 баллов и располагается на 15-й строчке.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке “Mançester Yunayted” tarixin ən gənc start heyətini meydana çıxarıb

Другие новости из категории

Донецкий Шахтер впервые за 25 лет не сыграет в Лиге чемпионов УЕФА
Донецкий "Шахтер" впервые за 25 лет не сыграет в Лиге чемпионов УЕФА
4 мая 2025 г. 13:34
В Премьер-лиге Азербайджана по футболу будут подведены итоги 33-го тура
В Премьер-лиге Азербайджана по футболу будут подведены итоги 33-го тура
4 мая 2025 г. 09:15
Ливерпуль готов обсудить продление контракта с одним из ведущих игроков основы
"Ливерпуль" готов обсудить продление контракта с одним из ведущих игроков основы
3 мая 2025 г. 05:53
Манчестер Сити поднялся на 3-е место в АПЛ
"Манчестер Сити" поднялся на 3-е место в АПЛ
3 мая 2025 г. 03:22
Тебризский ФК Трактор впервые в своей истории завоевал титул чемпиона Ирана
Тебризский ФК "Трактор" впервые в своей истории завоевал титул чемпиона Ирана
2 мая 2025 г. 22:57
Зиря обыграла Туран Товуз и гарантировала серебряные медали чемпионата Азербайджана
"Зиря" обыграла "Туран Товуз" и гарантировала серебряные медали чемпионата Азербайджана
2 мая 2025 г. 22:24
Тоттенхэм второй раз в истории еврокубков забил на первой минуте
"Тоттенхэм" второй раз в истории еврокубков забил на первой минуте
2 мая 2025 г. 10:07
Сегодня стартует XXXIII тур чемпионата Азербайджана по футболу
Сегодня стартует XXXIII тур чемпионата Азербайджана по футболу
2 мая 2025 г. 09:33
Тренера и футболиста итальянского Интера дисквалифицировали за связь с мафией
Тренера и футболиста итальянского "Интера" дисквалифицировали за связь с мафией
2 мая 2025 г. 05:19
Челси разгромил Юргорден в первом матче 1/2 финала Лиги конференций УЕФА
"Челси" разгромил "Юргорден" в первом матче 1/2 финала Лиги конференций УЕФА
2 мая 2025 г. 01:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi