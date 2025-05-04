"МЮ" выставил свой самый молодой стартовый состав в истории АПЛ

Стартовый состав "Манчестер Юнайтед" на матч 35-го тура английской Премьер-лиги с "Брентфордом" стал самым молодым для "красных дьяволов" в истории АПЛ.
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Согласно подсчетам издания, средний возраст манкунианцев на эту игру составляет 22 года и 270 дней.
Встреча на стадионе "Джитек Коммьюнити" в Брентфорде завершилась победой хозяев со счетом 4:3.
"Брентфорд" поднялся на 9-е место в турнирной таблице, у него в активе 52 очка. "Манчестер Юнайтед" заработал 39 баллов и располагается на 15-й строчке.