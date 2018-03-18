"МЮ" вышел в полуфинал Кубка Англии - ВИДЕО

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ «Манчестер Юнайтед» победил «Брайтон энд Хоув Альбион» в матче 1/4 финала Кубка Англии. Встреча состоялась в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Как передает Report, автором первого мяча стал форвард Ромелу Лукаку, отличившийся на 37-й минуте. Второй гол забил полузащитник Неманья Матич после навеса защитника Эшли Янга в концовке поединка.

«Манчестер Юнайтед» стал вторым полуфиналистом Кубка Англии. Ранее в 1/2 финала вышел «Тоттенхэм Хотспур», разгромивший в гостях «Суонси Сити» (3:0).

Кубок Англии. 1/4 финала.

"Манчестер Юнайтед" — "Брайтон" - 2:0

Голы: Лукаку, 37, Матич, 83.