"МЮ" вырвал победу в матче открытия нового сезона АПЛ с "Фулхэмом"

"Манчестер Юнайтед" в матче 1-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) обыграл "Фулхэм" со счетом 1:0.

"Манчестер Юнайтед" в матче 1-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) обыграл "Фулхэм" со счетом 1:0.

Как сообщает Report , автором единственного гола в игре стал новичок "МЮ" Джошуа Зиркзее, который отличился на 87-й минуте.

В прошлом сезоне команды встречались дважды. В матче 11-го тура английского чемпионата "красные дьяволы" одержали победу со счётом 1:0. Вторая игра была проведена в рамках 26-го тура АПЛ. Тогда "Фулхэм" одержал победу со счётом 2:1.

По итогам минувшего сезона чемпионата Англии по футболу "Манчестер Юнайтед" заработал 60 очков. Манкунианцы заняли восьмое место в турнирной таблице. "Фулхэм" за 38 матчей в прошлом розыгрыше АПЛ набрал 47 очков. Он финишировал на 13-й строчке.