"МЮ" собирается зимой продать Швайнштайгера

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ «Манчестер Юнайтед» намерен в зимнее трансферное окно продать полузащитника Бастиана Швайнштайгера.

Как передает Report, об этом сообщает Manchester Evening News.

31 октября немецкий футболист впервые в сезоне провёл тренировку с основной командой манкунианцев. Перед началом сезона он был отстранён от занятий главным тренером «МЮ» Жозе Моуринью, всё это время хавбек работал по индивидуальной программе и с дублем клуба.

По информации источника, несмотря на возвращение Швайнштайгера в первую команду, он не входит в планы Моуринью и, скорее всего, будет продан зимой. Один из вариантов продолжения карьеры для 32-летнего игрока — MLS, трансферное окно в котором откроется 11 декабря.