"МЮ" разнес "Барнсли" в матче Кубка лиги, забив 7 голов

"Манчестер Юнайтед" на своем стадионе разгромил представляющий Лигу 1 "Барнсли" в матче 1/16 финала Кубка английской лиги.

"Манчестер Юнайтед" на своем стадионе разгромил представляющий Лигу 1 "Барнсли" в матче 1/16 финала Кубка английской лиги.

Как передает Report , встреча завершилась со счетом 7:0.

"Красные дьяволы" доминировали на протяжении всего поединка и оформили комфортное преимущество еще в первом тайме. В составе хозяев отличились Маркус Рашфорд, Антони, реализовавший пенальти, и Алехандро Гарначо.

После перерыва Рашфорд и Гарначо оформили по дублю, также два гола забил Кристиан Эриксен, которому дважды ассистировал Бруну Фернандеш.

В следующем матче в рамках чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" сыграет против "Кристал Пэлас".