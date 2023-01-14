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"МЮ" одержал волевую победу в манчестерском дерби

"МЮ" одержал волевую победу в манчестерском дерби "Манчестер Юнайтед" одержал волевую победу над "Манчестер Сити" со счетом 2:1 в матче 20-го тура чемпионата Англии.
Футбол
14 января 2023 г. 18:28
МЮ одержал волевую победу в манчестерском дерби

"Манчестер Юнайтед" одержал волевую победу над "Манчестер Сити" со счетом 2:1 в матче 20-го тура чемпионата Англии.

Как передает Report, на 60-й минуте матча счет открыл полузащитник "горожан" Джек Грилиш.

На 78-й минуте полузащитник "МЮ" Бруну Фернандеш сравнял счет, а еще через четыре минуты форвард "красных дьяволов" Маркус Рэшфорд вывел свою команду вперед.

"МЮ" одержал пятую победу подряд и вплотную приблизился к "Сити" в турнирной таблице. Команда Эрика тен Хага идет на третьей строчке (38 очков), а команда Хосепа Гвардиолы сохраняет второе место (39).

Лидирует "Арсенал", в активе которого 44 очка, и еще у лондонского клуба есть матч в запасе.

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Версия на азербайджанском языке "Mançester Yunayted" derbidə əzmkar qələbə qazanıb

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