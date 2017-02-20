МЮ обыграл "Блэкберн" и вышел в четвертьфинал Кубка Англии

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ «Манчестер Юнайтед» победил «Блэкберн» в выездном матче 1/8 финала Кубка Англии по футболу и стал участником следующей стадии турнира.

Как передает Report, состоявшаяся в воскресенье игра завершилась победой гостей со счетом 2:1.

Счет был открыт на 17-й минуте встречи – забитым мячом отличился футболист «Блэкберна» Дэнни Грэм.

На 27-й минуте Маркус Рэшфорд сравнял счет. Победный гол забил Златан Ибрагимович (75-я минута).

Ранее, в этот же день, «Тоттенхэм» в гостях разгромил «Фулхэм» и также вышел в следующую стадию Кубка Англии. Поединок завершился со счетом 3:0. Все три мяча в составе «Тоттенхэма» забил Гарри Кейн.