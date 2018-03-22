"МЮ" обьявил об уходе Златана Ибрагимовича

Баку. 22марта. REPORT.AZ/ «Манчестер Юнайтед» на официальном сайте объявил о расторжении контракта с нападающим Златаном Ибрагимовичем.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы манкунианцев .

«Все в клубе благодарят Златана за его вклад и желают ему успеха в будущем».

Ибрагимович перешёл в «МЮ» летом 2016 года из «ПСЖ» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 36-летний нападающий провёл только 5 матчей в английской Премьер-лиге. Контракт Ибрагимовича с клубом истекал грядущим летом.

Ранее зарубежные СМИ сообщили, что в ближайшее время швед станет игроком «Лос-Анджелес Гэлакси».