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    "МЮ" обьявил об уходе Златана Ибрагимовича

    Об этом говорится в сообщении пресс-службы манкунианцев

    Баку. 22марта. REPORT.AZ/ «Манчестер Юнайтед» на официальном сайте объявил о расторжении контракта с нападающим Златаном Ибрагимовичем.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы манкунианцев .

    «Все в клубе благодарят Златана за его вклад и желают ему успеха в будущем».

    Ибрагимович перешёл в «МЮ» летом 2016 года из «ПСЖ» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 36-летний нападающий провёл только 5 матчей в английской Премьер-лиге. Контракт Ибрагимовича с клубом истекал грядущим летом.

    Ранее зарубежные СМИ сообщили, что в ближайшее время швед станет игроком «Лос-Анджелес Гэлакси».

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