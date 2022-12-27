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"МЮ" намерен подписать лучшего молодого игрока ЧМ-2022 Фернандеса

"МЮ" намерен подписать лучшего молодого игрока ЧМ-2022 Фернандеса "Манчестер Юнайтед" готов заплатить "Бенфике" сумму отступных в размере €120 млн за аргентинского полузащитника Энцо Фернандеса.
Футбол
27 декабря 2022 г. 06:10
МЮ намерен подписать лучшего молодого игрока ЧМ-2022 Фернандеса

"Манчестер Юнайтед" готов заплатить "Бенфике" сумму отступных в размере €120 млн за аргентинского полузащитника Энцо Фернандеса.

Как передает Report, об этом сообщает портал DaveOCKOP со ссылкой на португальского журналиста Бруну Андраде.

"Бенфика" продаст его в январе только за €120 млн. Я буду основываться на своей информации: прямо сейчас единственный клуб, готовый заплатить €120 млн, – это "Манчестер Юнайтед", – сказал Андраде.

Напомним, Энцо Фернандес был признан лучшим молодым футболистом прошедшего в Катаре чемпионата мира — 2022. За семь матчей на мундиале Фернандес забил один мяч и сделал одну результативную передачу.

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