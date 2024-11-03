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"МЮ" и "Челси" сыграли вничью в центральном матче 10-го тура АПЛ

"МЮ" и "Челси" сыграли вничью в центральном матче 10-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" сыграл вничью со счетом 1:1 с лондонским "Челси" в домашнем матче десятого тура чемпионата Англии по футболу.
Футбол
3 ноября 2024 г. 22:57
МЮ и Челси сыграли вничью в центральном матче 10-го тура АПЛ

"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью со счетом 1:1 с лондонским "Челси" в домашнем матче десятого тура чемпионата Англии по футболу.

Как передает Report, встреча прошла на стадионе "Олд Траффорд".

В составе "Манчестер Юнайтед" мяч забил Бруну Фернандеш (70-я минута, с пенальти), у "Челси" отличился Мойзес Кайседо (74).

Напомним, что 28 октября в отставку с поста главного тренера "Манчестер Юнайтед" был отправлен нидерландец Эрик тен Хаг. Временно исполняющим обязанности главного тренера стал его соотечественник Рууд ван Нистелрой. В первом матче при ван Нистелрое "Манчестер Юнайтед" в Кубке английской лиги разгромил "Лестер" (5:2). С 11 ноября наставником "Манчестер Юнайтед" будет португалец Рубен Аморим.

"Челси" набрал 18 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице. "Манчестер Юнайтед" с 12 очками располагается на 13-й строчке.

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Версия на азербайджанском языке İngiltərə Premyer Liqası: “Tottenhem” rəqibini darmadağın edib, MY və “Çelsi” "sülh"ə razılaşıb

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