"МЮ" и "Челси" сыграли вничью в центральном матче 10-го тура АПЛ

"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью со счетом 1:1 с лондонским "Челси" в домашнем матче десятого тура чемпионата Англии по футболу.

"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью со счетом 1:1 с лондонским "Челси" в домашнем матче десятого тура чемпионата Англии по футболу.

Как передает Report , встреча прошла на стадионе "Олд Траффорд".

В составе "Манчестер Юнайтед" мяч забил Бруну Фернандеш (70-я минута, с пенальти), у "Челси" отличился Мойзес Кайседо (74).

Напомним, что 28 октября в отставку с поста главного тренера "Манчестер Юнайтед" был отправлен нидерландец Эрик тен Хаг. Временно исполняющим обязанности главного тренера стал его соотечественник Рууд ван Нистелрой. В первом матче при ван Нистелрое "Манчестер Юнайтед" в Кубке английской лиги разгромил "Лестер" (5:2). С 11 ноября наставником "Манчестер Юнайтед" будет португалец Рубен Аморим.

"Челси" набрал 18 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице. "Манчестер Юнайтед" с 12 очками располагается на 13-й строчке.