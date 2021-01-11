"МЮ" готовится распрощаться с Погба

"Манчестер Юнайтед" установил цену за полузащитника Поля Погба.
Как сообщает Report, английский клуб готов продать 27-летнего футболиста в летнее трансферное окно. Француз оценивается в 75 миллионов фунтов стерлингов.
Отмечается, что в гонке за подписание Погба лидируют "Ювентус" и "Реал". Борьбу за футболиста будет вести "ПСЖ", так как новый главный тренер команды Маурисио Почеттино рассматривает его как главную трансферную цель.
Текущее соглашение Погба с "МЮ" истекает в июне 2022 года.
В текущем сезоне хавбек провел 21 матч, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.