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"МЮ" готовится распрощаться с Погба

"МЮ" готовится распрощаться с Погба "Манчестер Юнайтед" установил цену за полузащитника Поля Погба.
Футбол
11 января 2021 г. 19:47
МЮ готовится распрощаться с Погба

"Манчестер Юнайтед" установил цену за полузащитника Поля Погба.

Как сообщает Report, английский клуб готов продать 27-летнего футболиста в летнее трансферное окно. Француз оценивается в 75 миллионов фунтов стерлингов.

Отмечается, что в гонке за подписание Погба лидируют "Ювентус" и "Реал". Борьбу за футболиста будет вести "ПСЖ", так как новый главный тренер команды Маурисио Почеттино рассматривает его как главную трансферную цель.

Текущее соглашение Погба с "МЮ" истекает в июне 2022 года.

В текущем сезоне хавбек провел 21 матч, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.

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Версия на азербайджанском языке "Mançester Yunayted" Poqba ilə vidalaşmağa hazırdır

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