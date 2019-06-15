“МЮ” готов предложить 45 млн евро и игрока за защитника “Вест Хэма“ Диопа

“Манчестер Юнайтед“ заинтересован в услугах защитника лондонского “Вест Хэм Юнайтед“ Иссе Диопа. Ради 22-летнего француза “красные дьяволы“ готовы расстаться с £ 45 млн (примерно € 50,5 млн) и одним игроком, сообщает Sky Sports, передает Report.

“Молотобойцы“ ранее дали понять, что не заинтересованы в продаже Диопа. По информации английских медиа, столичный клуб не будет выслушивать предложения стоимостью меньше, чем £ 60 млн (около € 67,3 млн).

Исса перешёл в “Вест Хэм“ из “Тулузы“ летом 2018 года за £ 22 млн (примерно € 24,7 млн). В сезоне-2018/19 защитник принял участие в 33 матчах английской Премьер-лиги. В его активе один гол.

“МЮ“ также интересуется лидером обороны “Лестер Сити“ Гарри Магуайром и защитником “Наполи“ Калидой Кулибали.