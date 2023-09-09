Джанни Де Бьязи: Мы могли бы добиться большего

"Мы могли бы добиться большего".

"Мы могли бы добиться большего".

Как передает Report, об этом заявил главный тренер сборной Азербайджана Джанни Де Бьязи после поражения в матче группы F отбора на ЕВРО-2024 от Бельгии в Баку (0:1).

"Нас ждала очень тяжелая игра. Все 90 минут показывали очень хорошую и умную игру. На поле было хорошее качество. Многое мы еще должны развивать. Не должны просто выбивать мяч вперед. В первом тайме были моменты, которые должны были реализовывать. В целом команда сыграла хорошо и заслуживала большего. Отрадно, что после матча с командой встретился президент АФФА, всех поблагодарил и остался доволен игрой".

По словам 67-летнего наставника, появившиеся с замены футболисты смогли усилить игру: "Они сделали свою работу. Заменили футболистов из-за усталости, и только. Те, кто вошел в игру с замены, мне понравились. В таких матчах очень сложно войти в игру. Главное, что после замен качество игры команды не снизилось".