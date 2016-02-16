​МВД России поможет обеспечить безопасность на матче ФК "Локомотив" - "Фенербахче" в Стамбуле

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Российская полиция примет участие в обеспечении безопасности и порядка на футбольном матче команд "Локомотив" и "Фенербахче", которые встретятся сегодня в Стамбуле в 1/16 Лиги Европы. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в пресс-центре МВД России.

ФК "Локомотив" сыграет с турецким "Фенербахче" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

"В органы внутренних дел Российской Федерации поступил запрос от правоохранительных органов Турецкой Республики с приглашением группы специалистов российской полиции в Стамбул для оказания содействия в охране правопорядка и обеспечения безопасности, организуемой в связи с проведением футбольного матча 1/16 финала Лиги Европы между командами "Фенербахче" и "Локомотив", - заявил собеседник агентства. - Учитывая большой интерес болельщиков в обеих странах к этому событию, данный запрос был рассмотрен положительно".

Помогать турецким коллегам обеспечивать общественный порядок на матче будут сотрудники ГУ МВД России по Москве, обладающие значительным опытом в этой сфере, уточнили в пресс-центре.

Как ожидается, на матче будут присутствовать 50-70 болельщиков московского футбольного клуба.

Ответный матч состоится 25 февраля в Москве.