 Наверх
    Закрыть фоторежим

    МВД Франции: 323 человека задержаны с начала Евро-2016

    Из страны были депортированы 24 человека

    Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Более 320 человек были задержаны с момента начала чемпионата Европы по футболу, который проходит во Франции. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в  МВД Франции.

    Всего было задержано 323 человека, из них 196 по-прежнему находятся под стражей.

    По данным министерства внутренних дел, "8 задержанных уже осуждены на различные реальные сроки тюремного заключения, а также 3 человека - условно".

    МВД также сообщило, что с начала чемпионата из страны были депортированы 24 человека.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi