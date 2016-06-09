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    Мустафа Денизли: Сборные Чехии и Хорватии выйдут на матчи с Турцией ради мести - ЭКСКЛЮЗИВ

    Сборная Испании уже не имеет прежней силы

    Стамбул. 9 июня. REPORT.AZ/ Бывший главный тренер сборной Турции и футбольного клуба "Хязяр Лянкяран" Мустафа Денизли оценил шансы национальной сборной Турции на чемпионате Европы, который стартует 10 июня во Франции. 

    Как заявил турецкому бюро Report 67-летний специалист, шансы всех команд в группе D одинаковые.

    По его словам, турецкая сборная добилась успешных результатов в трех соревнованиях из 4-х, в которых она участвовала, включая чемпионат мира 2002 года: "Наша сборная на чемпионате Европы 2000 года вышла в 1/4 финала. На чемпионате мира 2002 года и чемпионате Европы 2008 года сборная вышла в полуфинал и завоевала бронзу. Турция создает впечатление сильной команды. Думаю, что этот показатель сохранится и на ЕВРО-2016".

    М.Денизли считает, что соперники Турции должны быть осторожными на этом чемпионате. Это, в частности, относится к Чехии и Хорватии. Так как в ЕВРО-2008 эти команды приостановили борьбу в последнюю минуту, проиграв туркам в последней 1/4 финала и последней игре финала.

    Бывший главный тренер отметил, что сборная Испании уже не имеет прежней силы.

    В конце М.Денизли сказал, что очень скучает по Азербайджану.

    Отметим, что первая игра сборной Турции состоится 12 июня против сборной Хорватии. 17 июня Турция встретится с Испанией, а 21 июня - с Чехией. 

    Напомним, что М.Денизли возглавлял "Хязяр Лянкяран" с 5 декабря 2013 года по 16 мая 2014 года, а сборную Турции - в 1996 - 2000 годах.

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