Азербайджанский футболист: Я мечтал об этом с приезда в Швецию

"Я мечтал и ждал этого с приезда в Швецию. Это было великолепно".

"Я мечтал и ждал этого с приезда в Швецию. Это было великолепно".

Как передает Report, об этом сказал азербайджанский игрок клуба "Юргорден" Муса Гурбанлы, говоря о дубле, реализованном в игре против "Дегерфорс" в XXI туре чемпионата Швеции.

21-летний нападающий забил два гола и передал один эффективный пас в игре, который завершился в пользу его команды со счетом 4:1. Футболист рассказал и о нереализованном пенальти на 58-й минуте: "За день до этого на тренировке я 20 минут отрабатывал пенальти. Несмотря на все мои усилия, не смог реализовать гол. Но и два гола неплохо".

Отметим, что "Юргорден" с 37 очками занимает 4 ступеньку турнирной таблицы.