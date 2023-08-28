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Азербайджанский футболист: Я мечтал об этом с приезда в Швецию

Азербайджанский футболист: Я мечтал об этом с приезда в Швецию "Я мечтал и ждал этого с приезда в Швецию. Это было великолепно".
Футбол
28 августа 2023 г. 09:30
Азербайджанский футболист: Я мечтал об этом с приезда в Швецию

"Я мечтал и ждал этого с приезда в Швецию. Это было великолепно".

Как передает Report, об этом сказал азербайджанский игрок клуба "Юргорден" Муса Гурбанлы, говоря о дубле, реализованном в игре против "Дегерфорс" в XXI туре чемпионата Швеции.

21-летний нападающий забил два гола и передал один эффективный пас в игре, который завершился в пользу его команды со счетом 4:1. Футболист рассказал и о нереализованном пенальти на 58-й минуте: "За день до этого на тренировке я 20 минут отрабатывал пенальти. Несмотря на все мои усилия, не смог реализовать гол. Но и два гола неплохо".

Отметим, что "Юргорден" с 37 очками занимает 4 ступеньку турнирной таблицы.

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Версия на азербайджанском языке Musa Qurbanlı: “İsveçə gələndən bunu xəyal edirdim”

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