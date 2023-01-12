Мурад Мусаев: Даже в игре в нарды я хочу побеждать

"Даже в игре в нарды я хочу побеждать".

"Даже в игре в нарды я хочу побеждать".

Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер "Сабаха" Мурад Мусаев после контрольного матча с польским клубом "Варта“ (Познань), завершившемся со счетом 1:1 в рамках тренировочных сборов в турецком городе Анталья.

Мусаев заявил, что если футболист не нацелен на победу, ему следует пойти и заняться другим видом спорта: "Я не вижу разницы между контрольной игрой и официальным матчем".

Он отметил, что доволен текущем качеством игры: "Мы контролировали ход матча, создавали голевые возможности, держали соперника в напряжении. Учитывая первую игру года, мы произвели хорошее впечатление. Я остался доволен, не считая концовки матча. Мы играем в футбол, чтобы победить".

Мусаев также рассказал о целях на текущий сезон: "Наша цель - попасть в еврокубки. В целом мы хорошо провели первую часть сезона. Мы хотим сделать шаг вперед с точки зрения качества, улучшить его".