О нас

Мурад Мусаев: Даже в игре в нарды я хочу побеждать

Мурад Мусаев: Даже в игре в нарды я хочу побеждать "Даже в игре в нарды я хочу побеждать".
Футбол
12 января 2023 г. 21:07
Мурад Мусаев: Даже в игре в нарды я хочу побеждать

"Даже в игре в нарды я хочу побеждать".

Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер "Сабаха" Мурад Мусаев после контрольного матча с польским клубом "Варта“ (Познань), завершившемся со счетом 1:1 в рамках тренировочных сборов в турецком городе Анталья.

Мусаев заявил, что если футболист не нацелен на победу, ему следует пойти и заняться другим видом спорта: "Я не вижу разницы между контрольной игрой и официальным матчем".

Он отметил, что доволен текущем качеством игры: "Мы контролировали ход матча, создавали голевые возможности, держали соперника в напряжении. Учитывая первую игру года, мы произвели хорошее впечатление. Я остался доволен, не считая концовки матча. Мы играем в футбол, чтобы победить".

Мусаев также рассказал о целях на текущий сезон: "Наша цель - попасть в еврокубки. В целом мы хорошо провели первую часть сезона. Мы хотим сделать шаг вперед с точки зрения качества, улучшить его".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Murad Musayev: "Nərd oyununda belə, qalib gəlmək istəyirəm"

Экслюзивные новости

В Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии назначен новый директор
В Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии назначен новый директор
12 января 2023 г. 14:39
Обнародованы видеокадры с подозреваемыми в убийстве врача в Евлахе
Обнародованы видеокадры с подозреваемыми в убийстве врача в Евлахе
12 января 2023 г. 13:22
Омбудсмен: Незаконная эксплуатация месторождений Азербайджана - угроза для всего региона
Омбудсмен: Незаконная эксплуатация месторождений Азербайджана - угроза для всего региона
12 января 2023 г. 12:02
В прошлом году более 2,3 тыс. граждан Азербайджана получили вид на жительство в Украине
В прошлом году более 2,3 тыс. граждан Азербайджана получили вид на жительство в Украине
12 января 2023 г. 10:02
В Азербайджане 17% производимой электроэнергии приходится на альтернативную энергию
В Азербайджане 17% производимой электроэнергии приходится на альтернативную энергию
11 января 2023 г. 17:44
Омбудсмен Украины: Азербайджан оказывает украинцам гуманитарную помощь
Омбудсмен Украины: Азербайджан оказывает украинцам гуманитарную помощь
11 января 2023 г. 16:21
Посол: Правительство и народ Пакистана высоко ценят помощь Азербайджана
Посол: Правительство и народ Пакистана высоко ценят помощь Азербайджана
11 января 2023 г. 12:49
Эксперт: Иран не готов к новому противостоянию в регионе, имея серьезные внутренние проблемы
Эксперт: Иран не готов к новому противостоянию в регионе, имея серьезные внутренние проблемы
9 января 2023 г. 13:20
Заснеженный Баку 
ФотоЗаснеженный Баку 
9 января 2023 г. 11:06
Глава Ассоциации: Азербайджанская хурма экспортируется в Европу
Глава Ассоциации: Азербайджанская хурма экспортируется в Европу
6 января 2023 г. 17:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi