Мухтар Бабаев покинул Наблюдательный совет клуба "Сумгайыт"

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Прошло заседание Наблюдательного совета футбольного клуба "Сумгайыт".

Как сообщили Report в клубе, на заседании из 7 членов совета присутствовали Мухтар Бабаев, Вагиф Омаров, Гаджи Салаев, Теймур Самедов, Тельман Салахов, Абдулла Мамедов и президент команды Риад Рафиев.

В связи с назначением на должность министра экологии и природных ресурсов, Мухтар Бабаев обратился в Наблюдательный совет для выхода из членства.

В ходе заседания председатель Наблюдательного совета Абдулла Мамедов выразил Мухтару Бабаеву признательность за заслуги, оказанные спорту и "Сумгайыту" в течение 8 лет, и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

В заключение обращение Мухтара Бабаева было принято и его исключили из членства Наблюдательного совета.