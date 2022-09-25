Магомед Адиев: Сегодня мы сыграли слабее

Сегодняшнее поражение болезненное для меня. Где-то даже рад, что так произошло. Есть над чем подумать и сделать анализ для дальнейшего развития. В целом, доволен тем местом, которое мы заняли, и что сделали с ребятами. Для нас это большой шаг вперед. Сего

"Сегодняшнее поражение болезненное для меня. Где-то даже рад, что так произошло. Есть над чем подумать и сделать анализ для дальнейшего развития. В целом, доволен тем местом, которое мы заняли, и что сделали с ребятами. Для нас это большой шаг вперед. Сегодняшнее поражение показало, что у нас есть уязвимые места".

Как передает Report, об этом заявил главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев после поражения в матче заключительного тура группы С3 Лиги наций от команды Азербайджана в Баку (0:3).