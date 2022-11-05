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"МС" вдесятером вырвал победу у "Фулхэма" и возглавил таблицу АПЛ

"МС" вдесятером вырвал победу у "Фулхэма" и возглавил таблицу АПЛ "Манчестер Сити" вырвал победу у "Фулхэма" в матче 15-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) со счетом 2:1.
Футбол
5 ноября 2022 г. 21:24
МС вдесятером вырвал победу у Фулхэма и возглавил таблицу АПЛ

"Манчестер Сити" вырвал победу у "Фулхэма" в матче 15-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) со счетом 2:1.

Как передает Report, на 17-й минуте первого тайма подопечные Хосепа Гвардиолы открыли счет в матче. Гол на счету нападающего Хулиана Альвареса. В середине тайма действующие чемпионы АПЛ остались в меньшинстве. За фол последней надежды был удален защитник Жоау Конселу. Арбитр встречи назначил пенальти, который реализовал Андреас Перейра.

На 95 минуте встречи лучший бомбардир АПЛ Эрлинг Холанд реализовал пенальти, назначенный арбитром за грубую игру Энтони Робинсона. Таким образом, для норвежского нападающего этот гол стал 18-м в текущем чемпионате.

После 15 матчей "Манчестер Сити" поднимается на первую строчку в турнирной таблице. У команды Гвардиолы 32 набранных очка. У идущего вторым "Арсенала" 31 очко.

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Версия на азербайджанском языке "Mançester Siti" azlıqda qələbə qazanaraq liderliyə yüksəlib

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