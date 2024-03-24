Моуринью заявил о желании вернуться летом к тренерской работе

Известный португальский специалист Жозе Моуринью летом планирует вернуться к работе.

Известный португальский специалист Жозе Моуринью летом планирует вернуться к работе.

Как передает Report, об этом заявил он телеканалу A Bola.

"У меня нет клуба, я свободен. Но хочу работать уже летом. Моя жизнь - футбол, я могу тренировать где угодно", - сказал Моуринью.

Отметим, что итальянская "Рома" 16 января объявила о его отставке. Он возглавлял "волков" с 2021 года, контракт был рассчитан до конца текущего сезона. В тот же день владельцы команды Дэн и Райан Фридкины назначили бывшего игрока "Ромы" Даниеле Де Росси на место Моуринью.

До итальянского клуба Моуринью тренировал английские "Манчестер Юнайтед" и "Челси", мадридский "Реал", итальянский "Интер", португальские "Порту", "Лейрию", "Бенфику". В качестве тренера он по два раза выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы (ранее - Кубок УЕФА), один раз - Лигу конференций.