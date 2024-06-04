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Моуринью, возглавивший "Фенербахче", за два года заработает почти $22 млн

Моуринью, возглавивший "Фенербахче", за два года заработает почти $22 млн Тренер Жозе Моуринью, возглавивший футбольный клуб "Фенербахче", за два года заработает почти $22 млн, а его помощники обойдутся клубу в $2,16 млн за год.
Футбол
4 июня 2024 г. 23:29
Моуринью, возглавивший Фенербахче, за два года заработает почти $22 млн

Тренер Жозе Моуринью, возглавивший футбольный клуб "Фенербахче", за два года заработает почти $22 млн, а его помощники обойдутся клубу в $2,16 млн за год.

Об этом сообщает Report со ссылкой на местное издание Fanatik.

Согласно информации, по контракту по схеме "2+1" Моуринью будет зарабатывать $10,8 млн ежегодно без учета бонусов, а его помощники – более $2,16 млн в год.

Отметим, что 2 июня на домашнем стадионе "Фенербахче" Моуринью впервые появился в качестве нового тренера клуба перед представителями СМИ и болельщиками. На посту главного тренера Моуринью сменил турецкого специалиста Исмаила Картала, руководившего командой с 2022 года.

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